'Caza' SIMAS irregularidades

Durante la realización de obras de introducción de agua y drenaje, el Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento ha detectado usuarios que no cuentan con los respectivos contratos, por lo que se está pidiendo a la población que acuda y regularice su situación a fin de que no se afecten el desarrollo de las obras.

El Gerente de SIMAS continúa con el programa de introducción de agua y drenaje que se realiza en coordinación con el municipio, con lo que se acerca el servicio a las diferentes colonias.

Sin embargo, durante los trabajadores que se realizan, se han detectado domicilios que no cuentan con contratos, no están regularizados, y no se pueden realizar las conexiones en la obra.

Eduardo Campos Villarreal, invitó a la población para que acudan a la dependencia y se regularicen con la introducción de las líneas de agua y drenaje y accedan al servicio que se brinda.

"Se les ponen sus descargas domiciliarias como parte de la obra, sólo faltaría que hagan su contrato para que se haga su interconexión y puedan contar con el servicio de drenaje en sus domicilios", comentó

El día de ayer se dio el arranque de la obra de la red de atarjeas y descargas domiciliarias en la colonia Veteranos de la Revolución Mexicana, donde se introdujeron 128 metros lineales de tubería y 10 descargas.