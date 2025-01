Celebra CANACO gran sorteo anual

La Cámara Nacional de Comercio celebró este miércoles el 21 Gran Sorteo del Comercio 2024, en el que Daniel Alfonso Mendoza Herrera fue el ganador del Attitude 2024, que se tenía como primer premio.

El día de ayer se llevó a cabo el sorteo con la presencia del interventor de la Secretaría de Gobernación, Oliver Gonzáles y el Notario Público, Jesús Gilberto Saracho Navarro, que dieron fe y legalidad del sorteo.

El evento se realizó en las instalaciones de la CANACO, en punto de las 3 de la tarde, en donde Consejeros y ciudadanos fueron testigos del tan esperado sorteo del automóvil y 19 premios más.

El presidente de CANACO, Óscar Mario Medina Martínez, destacó la alta participación de la ciudadanía dentro del sorteo, en donde cada año se logra una excelente respuesta tanto de los comercios como de la ciudadanía.

Recordó que el sorteo se realiza con el objetivo de incentivar las compras en los comercios locales y premiar la lealtad de los consumidores, lo cual se logró conforme a los resultados del sorteo.

Se estima que de los 450 mil boletos distribuidos, se recibieron cerca de 442 mil, los cuales se colocaron en la urna y participaron dentro del sorteo del auto.

Daniel Alfonso Mendoza Herrera, de la zona centro de Frontera fue el ganador del auto con el número 408788.

Tras el resultado del sorteó la CANACO reafirmó su compromiso de continuar organizando eventos que beneficien tanto a los negocios como a la comunidad de la región.

CON SOLO 3 BOLETOS SE GANÓ EL ATTITUDE

Con tan solo tres boletos, el comerciante Daniel Alfonso Mendoza Herrera, de 60 años se convirtió en el afortunado ganador del automóvil Attitude 2024, premio mayor en el 21 Gran Sorteo del Comercio organizado por la CANACO.

La noticia lo tomó completamente por sorpresa cuando se encontraba en su casa, lo que llenó de alegría a él y su familia.

"No lo podía creer. Apenas iba a comer y me hablaron. Me dijeron que me presentara porque me había sacado un carro. Le dije a mi hija, "vámonos porque dicen que me saqué un carro", y me vine directo", relató emocionado Mendoza Herrera.

Daniel, quien lleva décadas como comerciante con un bazar y una pequeña constructora, explicó que los tres boletos los obtuvo al llenar garrafones de agua, una compra que sumó solo 36 pesos.

"Compré uno un día y me dieron un boleto, luego fui otra vez y me dieron otro. Y el último parece que fue este número ganador", recordó.

El comerciante admitió que, al depositar sus boletos, nunca imaginó que sería el ganador, considerando la enorme cantidad de participantes, en donde se ve algo complicado pero dijo que no lo es.

Ganadores Numero Premio

Daniel Alfonso Mendoza Herrera 408788 Automovil Attitud 2024

Elsa Wendolinne Valdez Moreno 087791 Refrigerador marca Acros

Zuleika Diabileth Herrera Luna 441571 Lavadora automática Whirpool

Marcos Hernández López 170483 Mini-split marca Mirage

Claudia Valdez 175340 Televisión marca JVC 55"

María Del Rosario ?ata 102648 Laptop marca Lenovo

Alicia Ruelas Vélez 169349 Televisión marca Atvio 50"

Leopoldo Uribe Flores 351224 Enfriador portátil de aire marca Atvio

Yolanda González Santamaria 207549 Proyector portátil marca Leqi

Gabriela Anahí Flores Lira 430141 Proyector portátil marca Leqi

Julio Martin 039431 Proyector portátil marca Leqi

Roberto Soto Paredes 062771 Bicicleta Roadmaste R-26

Alisson Itai Torres García 160967 Bicicleta Roadmaste R-26

Fidencia Gaytán Zapata 201766 Bicicleta Roadmaste R-26

Sanjuanita Anahí Domínguez 276021 Bicicleta Roadmaste R-26

Gilberto Gonzalez Vallejo 399869 Bicicleta Roadmaste R-26

Imelda Leticia Flores De La Cruz 051828 Freidora de aire digital

Aranza María Contreras Tovias 016075 Freidora de aire digital

Sofia V. Ramírez Valadez 037938 Freidora de aire digital

Adolfo Rodríguez Garza 275383 Freidora de aire digital.