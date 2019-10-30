Celebra CBTis 36 su 47 aniversario

El CBTis 36 se encuentra celebrando su 47 aniversario, en el cual los 2 mil 400 alumnos estarán participando en diversas actividades como talleres, concursos de ciencia, tecnología y artes, además de encuentros deportivos con los que se elegirán a los representantes para el concurso estatal.

La subdirectora Hilda Margarita Cortés López, recordó que fue en 1972 cuando abrió sus puertas el Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios número 36 “Hermanas González Guajardo” y desde entonces no ha parado de crecer en número de alumnos y calidad educativa.

Celebra el CBTis 36 su 47 aniversario con conferencias y concursos.

“Estamos celebrando otro año de esfuerzo y trabajo, arrancamos el 28 con los honores a la bandera y concluiremos este viernes, tendremos diversos encuentros académicos, culturales, artísticos y deportivos, así como conferencias y concurso local de la institución, desde ahorita nos estamos preparando para la etapa estatal y luego nacional”.

Además, se estará realizando la 26 Semana de Ciencia y Tecnología con referencias a la tabla periódica. Señaló, es importante este tipo de concursos porque es una motivación para los jóvenes que pueden basarse en ellos para decidir qué estudiarán en un futuro, pues se tocan los temas de productos innovadores, emprendedores y patentes.