“Cerrará 2019 con mucha inversión”

La colocación de la primera piedra de la extensión de la empresa FCA-Fasemex con la que se crearán mil 400 empleos, son sin duda un buen rumbo para la región, señaló el alcalde Alfredo Paredes López quién anunció que para fin de año iniciará la construcción de naves especulativas para seguir generando empleos.

El alcalde señaló que sin duda la empresa de fabricante de vagones de carga para la industria ferroviaria pone a la región en un buen rumbo, además de esto se tendrá el vuelo a diferentes destinos y un proyecto que se realizará junto con Gobierno del Estado en el que empresarios locales invertirán en la fabricación de naves especulativas.

Alfredo Paredes López, alcalde.

“Tenemos un plan junto con el Gobernador del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís, tendrá buenos resultados, eso aunado a seguir cosechando para recabar esa estabilidad que necesita la Región Centro que trabaja en conjunto, aquí somos uno mismo”, comentó.

Aunado a esto se tienen los libramientos nuevos que son para tener reserva territorial óptima para que lleguen empresas, uno de ellos es el bulevar Hidalgo que se construye sobre carretera 57 y que saldrá por libramiento Carlos Salinas de Gortari, con esto se tendrá de reserva más de mil hectáreas de terreno, con todas las condiciones y servicios a pie de baqueta.

El bulevar Lázaro Cárdenas que se hace atrás del Mall Paseo Monclova, es un enfoque más comercial, son 70 hectáreas que se habilitarán para la llegada de comercios, se da a la ciudad el tema comercial sin descuidar el centro que se va a rehabilitar y otro tener reservas territoriales, ese será el primer parque industrial.

“Libramientos nuevos, condiciones nuevas, falta edificar el tipo de naves que ayudarán a generar empleos de forma inmediata, varios empresarios interesados en invertir en Monclova, las naves serían de 10, 15 y 20 mil metros cuadrados, todo esto detonará el crecimiento de la Región”, comentó el alcalde.

Dijo que pronto se dará el arranque y darán a conocer más detalles, actualmente el secretario de Fomento Económico dialoga con empresarios que van a invertir para cuando venga un extranjero se tengan condiciones para generar empleos, no empezar a levantar la nave y que se tarde un año en que entre la operación.