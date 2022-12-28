Cerrará AHMSA 2022 sin producción

La producción de Altos Hornos de México continúa paralizada por diversos problemas que se han registrado al interior de la empresa, por lo que concluirán el año fuera de operación y esperan recuperarse para el 2023.

El pasado lunes se tenía contemplado retomar la producción en el Alto Horno 5 y el BOF, después del paro programado que se realizó el pasado viernes de manera preventiva ante las bajas temperaturas, sin embargo una falla en la Planta de Fuerza 5 impidió retomar la producción.

Teodoro Fuentes Amador, Vocero de la Sección 288 señaló que se registró un incidente en la planta de fuerza, un corto circuito en las líneas de alta tensión, lo que ocasionó un corto de energía en la mayor parte de los departamentos de planta 2 y esto a su vez el paro de los procesos de producción.

Comentó que hasta el momento no se ha identificado las causas por las que se registró el corto circuito, así como tampoco se ha informado sobre cuando se puede arrancar con los procesos de producción.

Se prevé que la falla se deba a un congelamiento en las líneas, lo cual se registro durante el pasado fin de semana, pero no se tiene información al respecto.

Así mismo se tiene el problema por la falta de materia prima, lo que mantiene detenida la producción del Alto Horno, BOF y Laminadora en Frío, y se espera que esto se mantenga en el transcurso de la semana, por lo que Altos Hornos de México cerraría el año fuera de operación