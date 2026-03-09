Céspedes de MORENA reconoce error en uso de imagen de Sheinbaum en Coahuila

Integrantes de MORENA reconocieron que no debió utilizarse la imagen de la Presidenta de México en la promoción de aspirantes a candidaturas, luego de la resolución emitida por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), que ordenó retirar propaganda por presuntos actos anticipados de campaña.

José Guadalupe Céspedes Casas señaló que la legislación electoral establece claramente que no debe emplearse la figura presidencial en este tipo de materiales de promoción política. "Efectivamente la legislación establece que no se debe de utilizar una figura en este caso presidencial, porque se entiende como la misma presidenta lo ha dicho que es presidenta de todos los mexicanos", expresó.

El dirigente explicó que, si bien existe una identificación de muchos ciudadanos con el trabajo del Gobierno Federal, eso no justifica el uso de la imagen de la mandataria para promover aspirantes. "Naturalmente que millones de mexicanos nos identificamos con ella y con la labor de su gobierno, el 80 por ciento de la población aprueba su desempeño, pero eso no quiere decir que un candidato tenga que utilizar la imagen presidencial para fortalecer su imagen o su aceptación".

Céspedes Casas indicó que será importante revisar la argumentación jurídica presentada por el organismo electoral para determinar los alcances de la resolución. El IEC ordenó el retiro de publicaciones y espectaculares en los que aspirantes de Morena habrían utilizado la silueta característica de la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que podrían vulnerar las reglas de propaganda electoral y los principios de equidad en la contienda.