Abuelito pierde pensión y visa en taxi de Radio Taxímetro; chofer se niega a devolverla

Un abuelito de 73 años, identificado como don Armando Gutiérrez Ortiz, hace un llamado desesperado al chofer de la unidad 45 de Radio Taxímetro, para que se compadezca y le devuelva su cartera extraviada, la cual contenía su pensión del Bienestar, su visa americana, tarjetas bancarias y documentos personales.

El incidente ocurrió el pasado sábado, cuando abordó un taxi en la colonia Las Misiones con destino a la colonia Praderas, donde vive su hija. Según relató, preguntó al conductor el costo del viaje, quien dijo que sería de 80 pesos, pero al llegar le cobró 100. "Le di 500 y sólo me regresó 400", explicó.

Lo más grave fue que, al bajar del vehículo, olvidó la cartera en el asiento del taxi. "La puse entre mis piernas y al bajarme la dejé ahí. El chofer se bajó a abrir la puerta trasera, ahí quedó la cartera", aseguró. Dentro llevaba 3 mil pesos de su pensión recién cobrada, así como su visa y tarjetas bancarias.

"Ya había repartido algo entre mis hijos, lo demás se me fue en el taxi", lamentó. Junto a su hija Edith y su yerno, acudió a la base de Radio Taxímetro para hablar con el conductor de la unidad 45, pero este negó haber visto la cartera.

"No era yo, dijo. Lo negó todo", contó don Armando. Asegura que no quiere problemas, solo apela a la humanidad del conductor. "Un chofer debe responder. No se vale jugar con la necesidad de uno", concluyó con impotencia.