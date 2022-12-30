Cierra Alcalde año con arranque de obra

El alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, cierra su primer año de administración, dando el banderazo, para el arranque del Proyecto Arquitectónico de Regeneración Integral del Centro Histórico, que se llevará a cabo en la calle Miguel Hidalgo, entre las calles, Venustiano Carranza y Aldama, obra en la que se invertirán 42 millones de pesos, en su primera etapa.

Después de varios años de intentarlo, es en la presente administración encabezada por Mario Dávila Delgado, alcalde de Monclova, cuando se da el banderazo para dar inicio a los trabajos que tendrán una duración de 8 a 10 meses.

Este proyecto histórico, contempla la reposición de la carpeta asfáltica en 5 mil 560 metros cuadrados, 968 metros cuadrados de concreto estampado, que será colocado en el cruce de calles, mil 700 metros lineales de cordón cuneta, 4 mil 810 Metros cuadrados de reposición de banquetas.

También se hará la reposición de 25 luminarias, se plantaran 98 árboles, se instalaran 40 bancas, la instalación de 1,560 metros lineales de señal tacto podal, y 81 fachadas, que se van a regenerar completamente.

El alcalde señaló que esta es una obra que Monclova estaba requiriendo desde hace varios años; la que ayer se inicio es la primera etapa y señaló que la segunda etapa iniciará a mediados o finales del próximo año, y será de la calle Ocampo a la V. Carranza, por lo que esta obra quedará concluida en el 2023.

En el arranque de esta obra, estuvieron con el alcalde Mario Dávila, la presidenta honoraria del DIF, Dra. Leticia Carrillo; el director de Infraestructura Urbana, Jesús Ballesteros, la directora del proyecto del Centro Histórico, Lucila Garza; el tesorero Rene Flores, representantes del SIMAS, CFE, TELMEX, así como regidores y directores.