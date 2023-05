Cierra campaña Cesar Flores

Monclova; Coah.-El candidato a diputado local por Morena, Cesar Flores Sosa cerro con fiesta su campaña electoral en el Bulevar Pape de Monclova, se dijo ganador el próximo 4 de junio y exhorto a la población para que voten por él.

Se dijo el candidato de las propuestas y entre una de ellas destaca una manifestación hasta la ciudad de México con empresarios de la Cámara de comercio así como de la Construcción, sin importar los días o semanas que ocupen hasta lograr una respuesta positiva.

"Hago llamado a las cámaras de comercio a las cámaras de la construcción para que hagamos un gran traslado a la ciudad de México para presionar que arreglen el asunto de AHMSA"

"No lo hicimos en campaña para que no piensen que queremos votos, lo que queremos es que no se politice, que no lo agarre ningún diputado o ningún alcalde que lo agarre la sociedad civil y que lo apoyemos los políticos" mencionó.

Desde las 18 horas en la plaza de la Canaco, así como los Scouts comenzaron arribar decenas de personas en apoyo al candidato morenista, hombres, mujeres y niños disfrutaron de esta noche de fiesta.

"Hemos recorrido casa por casa, colonia por colonia eso nos ha dado una gran fortaleza y lo que hemos trabajado, vamos a ganar por mínimo 10 puntos a nuestro más cercano competidor" finalizó.