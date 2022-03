Citan a golpeador

El agresor de Gina Garza ya fue citado por la autoridad judicial para el próximo viernes 18 de marzo, esto tras hacer pública su denuncia y los constantes ataques por parte de su ex pareja que todavía el pasado lunes la buscó en su trabajo para reclamarle que lo haya publicado en Facebook.

"Me dieron orden de restricción y ahorita me acaba de llegar la hoja de la audiencia, es el viernes a las 9:30 am", comentó Gina.

Dijo que le brindaron atención psicológica en el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujeres, mencionó que posiblemente porque hizo pública su denuncia pues antes no le hacían caso.

Invitó a las mujeres que son violentadas a que se olviden del miedo o la vergüenza y denuncien a su agresor antes de que sea demasiado tarde.

"No es necesario vivir y sufrir esas cosas, la violencia no es normal, hay que tener el valor, que se empoderen", comentó.

Dijo que tras haber hecho pública lo que le ocurría, tuvo muchas llamadas perdidas de su ex esposo, incluso fue a su trabajo, pero ella no salió quienes salieron fueron sus compañeros y bloquearon la puerta para que él no pudiera entrar.

Dijo que espera que la autoridad le brinde protección ya que teme por su vida, no es suficiente con la orden de restricción pues en anteriores ocasiones se han dictado varias órdenes y él no las respeta.