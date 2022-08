Claman justicia padres de Aarón

Familiares de Aaron salieron a las calles para exigir justicia y que se castigue al responsable de la muerte del joven, en donde señalaron que de ser necesario acudirán con el Gobernador Miguel Ángel Riquelme, y a nivel federal, para exponer el caso y demostrar como trabaja la justicia en Monclova.

El día de ayer los padres de Aaron Medina, familiares y amigos se manifestaron de manera pacifica en el monumento a Francisco I. Madero, para pedir a las autoridades que se cumpla con la justicia y se proceda en contra del asesino, quien fue puesto en libertad con el uso de un brazalete electrónico.

Como se recordarán Aaron fue embestido el pasado 19 de junio cuando viajaba a bordo de su motociclista y fue embestido por Juan Manuel "D", que conducía un taxi en estado de ebriedad y se pasó el rojo.

Después de 6 días de permanecer hospitalizado, el joven falleció a causa de las lesiones en el hospital, por lo que un ebrio conductor, quién se había robado un taxi, arrebato la vida a Aarón.

Rubén Sifuentes, tío del joven señaló que desconocen las relaciones, o influencias que el conductor del taxi pudiera tener, ya que desde el inicio recibió trato preferencial, ya que incluso lo trasladaron en la parte de enfrente de la patrulla cuando fue aprendido después de huir.

Posteriormente las autoridades dijeron que lo tenían que dejar en libertad, porque tenía dos hijos a los que debía mantener, por lo que sin la necesidad de firmar un perdón, se le dejó en libertad.

"Nosotros lo que queremos es que se haga justicia, que se detenga a esta persona, porque como es justo que mientras que mi sobrino está muerte, esta persona que sabemos que es un alcohólico esté libre".

Señalaron que no hay nada que les regrese a Aaron, la tranquilidad de la familia, pero que es necesario que se castigue al responsable de este homicidio y que no se le proteja y que no esté en libertad.

Comentó que nadie ha escuchado su llamado, por lo que de ser necesario acudirán con el Gobernador para exponer el caso y pedir que se haga justicia, o con el mismo Presidente de la República para demostrar como funciona la autoridad y la justicia en Monclova.