Clausuran obra

Hace una semana el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) ingresó unidades al Ejido Pozuelos de Arriba con el fin de extraer más vital líquido, una acción que molestó en gran medida a la comunidad, quienes pidieron la intervención de la Conagua.

Momentos después llegó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y clausuró la maquinaria de Simas en el pozo 8 de Pozuelos de Arriba tras no contar con los permisos para realizar trabajos, mientras que el alcalde Roberto Piña se comprometió a resguardar el lugar para evitar que empleados regresen al lugar.

Ayer por la mañana llegaron los inspectores de la comisión al pozo 8 donde se encontraron con un tráiler abandonado, donde dormían y trabajaban los encargados de la obra, -incluso dejaron el desayuno preparado y pertenencias-, y una planta de luz capaz de soportar la pesada maquinaria.

También llegó el alcalde Roberto Piña Amaya, quien dijo no había sido informado de la obra, Jesús Alberto Perales apoderado representante del Ejido Pozuelos de Arriba, junto con alrededor de otros 10 ejidatarios.

A las horas, arribó un encargado del departamento de mantenimiento de Simas y al no presentar un permiso, se procedió a clausurar la maquinaria la cual será incautada por el gobierno federal.

"Soy respetuoso de las decisiones que tome el Ejido, así debe de ser y lo respaldaré, yo no me meto con los temas de índole ejidatario, mientras tanto los apoyaré en lo que pidan para asegurar las unidades y que no se muevan de aquí".