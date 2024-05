Cliente Agredida por Abogada Requiere Cirugía de Emergencia en Monclova

Monclova, Coah.- Una cliente resultó con graves daños en los ligamentos de su rodilla izquierda y necesita someterse a una cirugía inmediata después de ser agredida por una abogada en la ciudad de Monclova, presuntamente debido a una disputa por honorarios no pagados.

La señora Rosa Elena Morado informó a Periódico la Voz que la abogada María Teresa la golpeó, causándole graves daños personales que requieren una cirugía inmediata con un costo estimado entre 120 y 150 mil pesos.

Morado aclaró que la pelea no fue por falta de pago de honorarios, sino por la posesión de su camioneta. Explicó que desconoce por qué las autoridades no le permitieron llevarse su vehículo, incluso después de presentar documentación que demostraba su propiedad.

"Quiero dejar claro que no se trata de no pagarle honorarios, al contrario, se le pagaron más de 250 mil pesos. Al principio, me pidió 15 mil pesos para que una jueza aceptara ciertas pruebas, luego solicitó cantidades menores para salir a comer con sus colegas abogados. No le debo nada", exclamó Morado.

La señora Rosa Elena presentó una denuncia contra la abogada por lesiones y solicita que esta se haga cargo de los gastos de su cirugía debido a la ruptura de ligamentos en su rodilla izquierda.