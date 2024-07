Temen constructores perder más de 300 mdp.

La deuda de más de 300 millones de pesos de los acreedores de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) quedará volando, ante el panorama de quiebra que se ve en Altos Hornos de México (AHMSA).

Aunque se dijo que Altos Hornos de México presentó a la Bolsa Mexicana de Valores la actualización sobre el proceso de reestructura de la empresa, donde se informó de la presencia de nuevos inversionistas interesados en adquirir la empresa, los empresarios tienen una percepción diferente de la situación.

El presidente de los constructores Humberto Prado Montemayor, externó que no se ha hecho ningún ajuste a la propuesta de la acerera del 96 por ciento con los acreedores. Los socios de la CMIC piden que haya una quita que no les dañe tanto su patrimonio.

Según el panorama la quiebra de AHMSA es inevitable y con ello no podrán recuperar nada, siendo alrededor de 20 socios los que tienen adeudo pendiente, una suma que asciende a los 300 millones de pesos.

"De buena fuente no sabemos todavía nada, está en suspenso y quedaron de informarnos si había algo u otra cosa nueva, lo que no han hecho, estamos esperando que llegue el 4 de agosto, llega por muchos lados la información y no sabemos si son verídicas o no".