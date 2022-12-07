Coahuila consolida su fortaleza laboral

En lo que va del año se crearon 52,053 puestos de trabajo y las inversiones siguen llegando, aseguró el gobernador Miguel Riquelme. Para 2023, se presentan nuevas áreas de oportunidad con el armado de autos eléctricos.

Saltillo, Coah.- Coahuila cerrará el 2022 con los más altos indicadores de empleo formal, al haber generado fuentes de trabajo como nunca en la historia, en tanto que siguen llegando inversiones, declaró el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

Destacó que es el resultado de un esfuerzo sostenido por mantener políticas públicas en materia laboral acordes a las necesidades de un estado de gran fortaleza en materia económica, como lo es hoy Coahuila, y para el que vienen nuevas áreas de oportunidad en 2023 con el armado de autos eléctricos.

El Gobernador expresó que durante todo lo que va del año la tendencia en cuanto a la creación de fuentes de trabajo se ha mantenido a la alza, y de acuerdo con las cifras del IMSS, noviembre reportó 1,631 empleos adicionales, que representan un global de 52,053 puestos de trabajo, lo que le permite conservar el sexto lugar y consolidarse dentro de los estados líderes en este rubro.

“En la entidad se han creado 60,840 empleos por encima de los perdidos durante la pandemia, lo cual no ha sido fácil. Enfrentamos con éxito la contingencia sanitaria, y en alianza con todos los sectores de la sociedad logramos una pronta reactivación económica, y ahora hay empleo en todas las regiones”, aseguró Riquelme Solís.

En el estado no solamente se ha logrado la diversificación de la vocación económica en varias de las regiones en las que anteriormente era difícil avanzar, como por ejemplo en la Centro, en la Carbonífera y en la Norte, en las que las circunstancias han cambiado.

Ahora también en Coahuila se ha construido un nuevo modelo laboral basado en inclusión, equidad y un avanzado sistema conciliatorio con justicia laboral y social para los trabajadores, dijo el Mandatario.

Al indicar que las inversiones de gran calado siguen llegando a la entidad, el gobernador Riquelme Solís dijo que esto no es por casualidad, sino resultado de un trabajo en equipo del Gobierno del Estado y la vinculación con empresarios, sindicatos y trabajadores.

“Además, hemos echado mano de todas las fortalezas de nuestro estado y que ahora nos sostienen, como son la seguridad, la paz laboral, mano de obra la calificada y certeza jurídica, al respetarse el Estado de Derecho, y sin duda el respaldo que en todo momento brindamos a quienes vienen a invertir en Coahuila”, sostuvo Riquelme Solís.

En el umbral del 2023, el Gobernador señaló: “Una economía más fuerte y dinámica se proyecta para Coahuila al iniciar ya el armado de autos eléctricos, y ese nuevo Clúster Automotriz lo estamos impulsando para que se expanda hacia cada región del estado”.