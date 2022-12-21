Coahuila en el ‘Top 3’ de los mejores sueldos

Coahuila se encuentra en el tercer lugar de los estados con mejores sueldos, de acuerdo a un estudio realizado a nivel nacional, lo que demuestra el avance que existe en la generación de empleos bien remunerados y en donde la región Centro destaca con los salarios que ofrecen a sus trabajadores.

Una de las empresas que ofrece mejores sueldos es Altos Hornos de México, que a pesar de la situación que ha enfrentado en los últimos años, ha mantenido la plantilla laboral, con el pago de sus salarios.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático destacó el logró por parte del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, por atraer nuevos empleos y bien remunerados y lograr esta calificación.

Señaló que en el caso de Altos Hornos de México, a pesar que muchas personas critiquen a la empresa acerera, la verdad es que todos quieren ser parte de la empresa por el salario y las prestaciones que tienen.

No sólo AHMSA, sino todas las empresas del Grupo Acerero del Norte que cuentan con el mejor Contrato Colectivo.

Señaló que AHMSA es una empresa que aún tiene mucho que ofrecer, que tiene un futuro por delante y confía que durante el 2023 se pueda recuperar la producción de acero y que se recupere la empresa.

“Tenemos la confianza de que se va a recuperar AHMSA, algo tiene que venir, algo tiene que llegar, porque se necesita que haya mayor producción”.

En cuanto a la posibilidad de nuevas inversiones, mencionó que como trabajadores esperan que haya inyección de recursos para incrementar los niveles de producción, reconoce que no es una situación fácil, y no ha sido fácil para nadie en el país, en donde dijo que las políticas públicas desalientan las inversiones.

Mencionó que en su caso como trabajador y como líder sindical, mantiene la confianza en el Presidente del Consejo Administrativo de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo y apuesta a que siga la empresa adelante.