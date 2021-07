Colectan útiles para niños vulnerables

A una semana de que concluya la colecta de útiles escolares, Ana María Osoria Rangel invitó a la población a participar ya que el beneficio será entregado a niños de bajos recursos en diferentes sectores de la ciudad.

La presidenta municipal de Acción Juvenil del PAN, dijo que este beneficio será entregado a niños monclovenses de escasos recursos, indicó que llegan peticiones a la página de Acción Juvenil Monclova, por eso decidieron iniciarla entre los mismos miembros.

Después se les ocurrió hacer retos, retar a tres personas a que se sumaran y estas retaran a otras tres y así crear una cadena de donantes con el fin de multiplicar los útiles escolares y obteniendo buenos resultados.

Lo que más reciben son cuadernos, lápiz, plumas, borradores, lo básico, además de mochilas que no tienen que estar nuevas pero sí en buen estado, la gente no se está preparando con mochilas, porque lo que más necesitan son los cuadernos, por sí regresan a clases o no los cuadernos se siguen utilizando.

Estarán hasta el 05 de agosto con la colecta, después harán los paquetes para irlos a donar, se tienen un promedio de 40 niños en la lista de las personas que serán beneficiadas, son del oriente, Colinas de Santiago e incluso de la Zona Centro.

Comentó que se hace una visita y un pequeño estudio socioeconómico porque quieren que el apoyo le llegue a niños que realmente lo necesiten.