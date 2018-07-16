‘Colgó los tenis’

Cuando caminamos por algún lugar, sobre todo barrios antiguos y levantamos la mirada, ver un par de zapatos colgados en los cables de energía eléctrica nos recuerda un grito de rebeldía, una travesura a la libertad, de los jóvenes. En el cruce de las calles Mina y Bravo de la colonia El Pueblo es notorio la cantidad de tenis sobre los cables de energía eléctrica, a tal grado que el peso de los zapatos hace que los cables cuelguen de forma considerable.

Dentro del inconsciente de los jóvenes rechazan las normas sociales, así lo manifiesta la Psicóloga Santos Guerrero al explicar que los tenis son para caminar, para movilizarse, son una comodidad sin embargo las reglas sociales lo paralizan.

Es en el cruce de las calles Mina y Bravo de la colonia El Pueblo.

“Ellos quieren tomar decisiones, quieren autonomía, libertad y las reglas sociales y las reglas de casa no los dejan, entonces avientan los tenis como rebelión hacia los límites que les están poniendo” mencionó.

Dijo que el colgar calzado refiere a un simbolismo de que la persona no está dispuesto a caminar y cumplir sus metas, existe rebelión a las normas sociales que se le imponen.

Precisamente en este sector, vecinos refieren que por las noches no solo jovencitos de la colonia se reúnen en las esquinas, lo hacen de diferentes lugares, por ello la suma considerable de calzado.

“Autoridades pasan por este lugar y se han percatado de los tenis colgando, asimismo han visto a los jóvenes en las esquinas pero nadie dice ni hace nada, nosotros tampoco queremos problemas, aún cuando han retirado los tenis de los cables, de nueva cuenta vuelven los “guercos” a aventar más y ahora si son muchos, ya el cable está bien abajo” mencionaron vecinos.

Cabe hacer mención que en muchas ciudades norteamericanas explican que siempre que veas un par de zapatos colgando significa que alguien ha muerto en esa calle; o que ha ocurrido una pelea de bandas y el que ha perdido ha vuelto a casa en calcetines; o que por este lugar habría un significado ligado con la delincuencia o drogas.