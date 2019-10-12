Colocará Estado mil 300 cámaras

ABASOLO-COAH.- Con la implementación de mil 300 cámaras de vigilancia que estarán en operación para febrero del 2020, con los convenios que el Gobierno ha firmado con otros estados como Durango, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, aunado a ello la generación de estrategia para la prevención del delito convierte a Coahuila en uno de los estados más seguros del país.

El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que se siguen haciendo esfuerzos para que los 38 municipios reciban una dotación de unidades para la vigilancia, prevención del delito y sobre todo para que tengan la colaboración con corporaciones del estado y la federación.

“En este momento Coahuila tiene los indicadores a la baja, no nos detenemos, seguimos trabajando y llevamos un pie adelante con la firma de convenios con otros estados que permitirá vigilar brechas, carreteras y estar en coordinación en la persecución de los delitos, también en la persecución en flagrancia e investigación por parte de las fiscalías”, expresó.

La video vigilancia va ir funcionado de manera paulatina, en Torreón y Saltillo los equipos estarán operando para finales de noviembre, para enero y febrero estarán listas las mil 300 cámaras en todo Coahuila.

Explicó que del total de los equipos, un 30 por ciento se destina a la región laguna, otro en la región sureste y el resto en los demás municipios sobre todo Monclova, Sabinas, Piedras Negras, Acuña y entradas y salidas en carreteras principales, brechas y conectividades con las fronteras.

Con respecto a los operativos de identificación vehicular que se realizan en todos los municipios, señaló que tiene que ver con nuestra estrategia en materia de seguridad, no es un proceso recaudatorio.

“Hoy Coahuila tiene los mejores números de hace muchos años, a la fecha dentro de la captación por empadronamiento vehicular de nuestra entidad, hemos llegamos al 70 por ciento de vehículos que ya tienen sus placas vigentes”, destacó.