Comienzan instalación de cámaras

A la espera están los comerciantes de que se les informe por parte de las autoridades las especificaciones técnicas de las cámaras de vigilancia que ya se instalan en puntos estratégicos de la comunidad, a fin de ver si pueden sumarse a este proyecto de seguridad con la instalación de equipos similares en sus negocios que estén conectados a la red de monitoreo.

El Presidente de Canaco Ricardo Zertuche Martínez dio a conocer que ya se inició la instalación de 150 cámaras por parte del Gobierno del Estado en el proyecto de seguridad, el municipio analiza la instalación de otras en puntos que puedan quedar sin cobertura y a este proyecto se pudieran sumar algunos comerciantes.

Dijo que se han tenido por parte de los agremiados a la cámara de comercio reuniones constantes donde se les ha dado a conocer los puntos acerca de cómo llevar el control y estrategia a seguir para hacer reportes o participar en sinergia con dependencias de seguridad.

Señaló que el monitoreo de las cámaras de vigilancia se llevará en el C4 y se ha invitado a los comerciantes a sumarse con la instalación de cámaras propias que también estaría conectadas a este sistema.

Comentó que están a la espera se les informe acerca de las características y tecnología que deben tener las cámaras de video vigilancia para que se puedan monitorear también desde el C4, para que esto les permita conocer costos y de poder absorberlos presupuestarlos para su adquisición, pero es necesario conocer todas las necesidades técnicas para tomar una decisión.