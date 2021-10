¿Como está mi mami?

“¿Cómo está mi mami? Es que papi le dio un tiro”, fueron las palabras de José David que con tan solo 4 años de edad presenció el acto violento y preguntó por el estado de salud de su mamá San Juanita Prado. La familia pide a las autoridades encontrar a José Gallegos y lo castiguen.

María Eva Galván Mancilla abuela de San Juanita Prado indicó que desde el inicio José la mortificaba, tenía ataque de celos y aunque no llegó a maltratar a sus hijos, si le pegó a ella en frente de ellos, pero no les platicaba todo lo que le hacía.

No había interpuesto denuncia contra él ante las autoridades, estaba amenazada y tenía miedo de lo que pudiera hacerle, además, anteriormente no había escalado a tanto la violencia.

La tarde del martes 12 de octubre, el hijo menor de ambos presenció cuando su papá sacaba la pistola, le apuntaba y disparaba por la espalda a su mamá.

“Me preguntó por ella, ¿Cómo está mi mami? Es que papi le dio un tiro, fue lo que me dijo, yo le dije que estaba bien y no le quise preguntar más porque está chiquito. Su hija de 7 años de edad no presenció los hechos ya que estaba jugando afuera del domicilio”.

La tarde del miércoles, familiares del José se acercaron a la familia en su domicilio en Castaños, dos tías dialogaron con ellos sobre los hechos, dándoles consuelo y dijeron desconocer donde podría encontrarse el agresor.

“Mi hija perdió su riñón y queremos que lo hallen y castiguen, porque yo no lo puedo maldecir porque tiene sus hijos”.

La mañana de ayer, María Eva comentó que pasó a ver a San Juanita, ya le habían retirado el ventilador y otros aparatos, los doctores le mencionaron que poco a poco iba a ir reaccionado.

“El peligro de ella ya pasó, gracias a Dios, queremos que se le haga justicia”.