Complica mataperros el caso de muerte del oso

Será el próximo 4 de julio a las 11:30 de la mañana cuando continúe la audiencia intermedia, para una respuesta por parte de la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de Coahuila y ver la posibilidad de llegar a un acuerdo y que esté dentro de las posibilidades de los imputados, así lo detalló el abogado defensor de los elementos de Seguridad Pública de Castaños Santos Vázquez.



Luego de que la Procuraduría del Medio Ambiente solicitará un millón de pesos por la muerte de un perro en la ciudad de Monclova, el abogado defensor de los imputados señaló que por la muerte de una osezna podría estar complicado ya que también están vinculados en materia federal.

“Lo que estamos analizando es ver si realmente cual será la autoridad competente, si el juez federal o el juez local, para tramitar lo conducente, porque no pueden ser procesados por los mismo hechos por ambas vías” mencionó.

Aun cuando no dio un monto del cual podrían los imputados obtener una salida alterna si detalló que con el antecedente del perro sería muy complicado si fijan una cantidad de esa magnitud a cada elemento por lo que tendrían que enfrentar el proceso.