Complicidad en robo de carga

En algunos de los casos de unidades de carga pesada que fueron robadas, se ha tratado de complicidad entre transportistas, agrupaciones y operadores, comentó Rodrigo Chairez Zamora, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, quien aclaró que no es en todos los casos.

Luego de que Gerardo Bortoni presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canirac), señalara que no hay avances en las investigaciones, el delegado mencionó que hay personas vinculadas a proceso, otras con mandamientos judiciales para ser presentados ante la autoridad y hay denuncias en investigación, en lo que se tiene la cooperación de empresas transportistas se ha derivado algunos casos de éxito.

Pero se ha advertido que transportistas sufren de estas afectaciones en el vecino estado de Nuevo León, además de la falsedad de los hechos en torno a las denuncias sobre todo en los lugares y la forma en la que ocurre el robo, pero no se generaliza.

"Estamos muy alertas en cuanto a identificar los hechos y las personas que pudieron intervenir, junto con la guardia de seguridad carretera, se han implementado operativos, las herramientas de la Guardia Nacional ha permitido identificar personas, ver la red, vínculos con otras entidades federativas principalmente Nuevo León", comentó.

Explicó que hay muchos vehículos recuperados en Nuevo León, los robos no han sido en el Estado de Coahuila, se ha colaborado con la misma Canacar en aclaración de algunos eventos, se ha brindado recuperaciones junto con la Guardia Nacional.

Ha sido reconocida la intervención de la Fiscalía en mesas de trabajo donde están agrupaciones de presencia nacional.

Dijo que se tiene complicidad de transportistas, agrupaciones, operadores que se ven involucrados en estas situaciones, se tiene coordinación con AHMSA en torno a la aclaración de datos, en los cuales resulta afectada la misma empresa, por eso el interés y datos que se han corroborados, el Ministerio Público es institución de buena fe, recibe denuncias pero cuando investigan se dan cuenta que las cosas no suceden como se narra, pero no se generaliza.

Exhortó a las personas, la forma en que la Fiscalía copera es abierta independientemente de donde se haya realizado el robo.

"No es necesario mentir, ni inventar historias que no se apeguen a la realidad, hay datos ciertos y otros no, no todas son falsas y tampoco ocurre en a totalidad de las denuncias que se presentan", comentó.