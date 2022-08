Compran elotes con billetes falsos

Con un billete falso una pareja realizó una compra en el negocio "Sr. Elote", establecimiento en el que había cámaras de videovigilancia y a quienes exhibieron pidiéndoles que acudan a pagar realmente lo que se llevaron además de exhortar al resto de los comercios a que tengan precaución.

"Atención, hagámoslo viral para que se hagan responsables y a ningún comercio más les pase, ocurrió anoche en sucursal pueblo los últimos clientes, por favor ayúdenos a localizar a estos clientes o si eres tú estás dos personas por favor comuníquense con nosotros para que nos entregues un billete de valor, uno real y no falso, doblado como nos lo entregaste", se publicó mediante la página de Facebook del negocio.

En la publicación se advierte que ya se cuenta con el número de placas del vehículo en el que andaba la pareja, y que se pondría una denuncia ante las autoridades si no se comunicaban para pagar.

Aunque la pareja se dio cuenta que había cámaras, no les importó, no fue impedimento para que cometieran la falta. En la publicación se menciona que la cajera estaba distraída escogiéndole los fritos que eligieron no verificó su autenticidad.

"Pero aun así no se vale que sean aprovechados de la situación, lo hicieron con intensión, podrán decir que es culpa de la cajera y de más y hasta cierto punto sí, pero la culpa y responsabilidad social y moral no es de la cajera, aún que no recuperemos el dinero por lo menos queremos advertirles a los demás negocios sobre esto", se menciona en la publicación.