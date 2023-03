Comprometido IMSS a no cazar a empresarios

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se comprometió a tratar de calmar a sus trabajadores de cobranza para dejar de "cazar" a los empresarios de la región centro que deben pagos de la cuota obrero patronal.

Esto lo dio a conocer comisionado del Consejo Consultivo del Seguro Social, Eugenio Williamson Yribarren, quien hace unos días solicitó el secretario nacional del instituto Marcos Bucio, que se le estuviera un poco de consideración a los empresarios que se han visto afectados por la crisis financiera de Altos Hornos de México.

"No hay dinero circulando y muchas empresas están haciendo un esfuerzo por mantener su plantilla laboral y no tienen para hacer los pagos ante el Seguro Social, pedimos que no los multen ni los embarguen cómo lo han estado haciendo, que se nos vea con ciertos privilegios a la región centro".

Detalló que a comparación de la región sureste del estado, la región centro y norte donde no tienen de qué preocuparse, en Monclova y otros municipios, muchos se han visto dañados por la empresa acerera.

Señaló que aunque no tiene una cifra concreta de a cuántos empresarios constructores y de otros sectores los han embargado, si hay líneas de tráileres y constructoras que trabajaban para a AHMSA, van a estar pasando una difícil situación para cubrir el seguro y distintas obligaciones.