Contactanos
Coahuila

Con 70 mil pesos daña apagón a la CANACO

La CFE no se hace responsable por las pérdidas.

Por Azucena Tenorio - 23 junio, 2023 - 10:52 p.m.
La versión de la CFE es que el problema de la misma Cámara Nacional del Comercio.
La versión de la CFE es que el problema de la misma Cámara Nacional del Comercio.

Los apagones y sobrecarga también afectaron las instalaciones de la Cámara Nacional del Comercio, donde se tuvieron que invertir cerca de 70 mil pesos, debido a que CFE no responde por los daños.

Fue el pasado miércoles cuando se registró una sobrecarga que hizo que el transformador tronara y se quemara el centro de carga de las instalaciones, lo mismo que ha ocurrido en otros negocios o domicilios particulares.

El presidente de la Canaco, Arturo Valdés Pérez señaló que se tuvo que cambiar todo el cableado ya que se quemó y hasta se requirió el apoyo de personal de Bomberos de Monclova para evitar que creciera el incendio.

“Vinieron los de la Comisión Federal de Electricidad y nos dijeron que el transformador está bien, supuestamente no sufrió daños. Por el momento las trabajadoras no están asistiendo y las oficinas están cerradas al no contar aún con energía eléctrica y en lo que se arregla todo el cableado y la línea”.

Señaló que solamente para cambiar todo el cableado la Canaco tuvo que hacer uso del fondo de ahorro con 40 mil pesos de material, además de la mano de obra y lo que falte, el cual se mantiene para este tipo de emergencias.

“Nos duele desembolsar esa cantidad de dinero porque no se tenía contemplado, no se diga si esto sucede a un comerciante o a una casa particular, nadie estamos exentos que haya una sobrecarga y daños en los equipos”.

 

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados