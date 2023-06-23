Con 70 mil pesos daña apagón a la CANACO

Los apagones y sobrecarga también afectaron las instalaciones de la Cámara Nacional del Comercio, donde se tuvieron que invertir cerca de 70 mil pesos, debido a que CFE no responde por los daños.

Fue el pasado miércoles cuando se registró una sobrecarga que hizo que el transformador tronara y se quemara el centro de carga de las instalaciones, lo mismo que ha ocurrido en otros negocios o domicilios particulares.

El presidente de la Canaco, Arturo Valdés Pérez señaló que se tuvo que cambiar todo el cableado ya que se quemó y hasta se requirió el apoyo de personal de Bomberos de Monclova para evitar que creciera el incendio.

“Vinieron los de la Comisión Federal de Electricidad y nos dijeron que el transformador está bien, supuestamente no sufrió daños. Por el momento las trabajadoras no están asistiendo y las oficinas están cerradas al no contar aún con energía eléctrica y en lo que se arregla todo el cableado y la línea”.

Señaló que solamente para cambiar todo el cableado la Canaco tuvo que hacer uso del fondo de ahorro con 40 mil pesos de material, además de la mano de obra y lo que falte, el cual se mantiene para este tipo de emergencias.

“Nos duele desembolsar esa cantidad de dinero porque no se tenía contemplado, no se diga si esto sucede a un comerciante o a una casa particular, nadie estamos exentos que haya una sobrecarga y daños en los equipos”.