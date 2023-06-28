Con mentiras no arreglarán nada

"Con mentiras no se arreglará nada, Alonso Ancira y el gobierno federal lo siguen haciendo", señaló el presidente de la Canaco, Arturo Valdez Pérez, quien dio su total apoyo a los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y los próximos y posibles bloqueos que realicen.

En su desesperación los trabajadores de la empresa bloquearon la Planta Coquizadora así como diferentes accesos a la misma, como medida de presión para que los directivos puedan pagarles las 7 semanas de retraso y diversos premios.

Al respecto el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (CANACO), externo que el supuesto ex dueño de la empresa, Alonso Ancira no para de echar mentiras al igual que los demás integrantes al decir que próximamente se reanudaría la producción y que habría inyección de recursos.

"Comprendo a los obreros porque son los que están pasando la peor parte, además de todos los comerciantes y sectores que también hemos resentido la crisis de AHMSA. Los dueños son los que deberían de dar la cara a los trabajadores".

Arturo Valdez Pérez señaló que son ellos los que deben de darle la confianza a los trabajadores o simplemente hablarles con la verdad y decirles que la empresa ya no seguirá funcionando, cualquier cosa que sea verídica para darles tranquilidad y esperanza.

"El dueño de la empresa sigue siendo Alonso Ancira y con mentiras no se va a llegar a ningún lugar, los directivos de AHMSA nos están mintiendo a todos, ya que se les hable con la verdad".

Externo que los comercio pasan por un mal momento pues al no pagarles a los obreros está dejando de circular más de 700 millones de pesos en la región centro y desde el mes de enero, han tratado de mantenerse para no llegar a cerrar los establecimientos.

"Gracias a Dios nos hemos mantenido pero hay comercios a los que sí les está yendo mal, ya no se soporta".