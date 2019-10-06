Concientizan sobre el cáncer

El Desarrollo Integral de la Familia inició la Segunda Campaña contra el cáncer de mama, “La diferencia está en prevenir para vivir” a fin de que cada vez más mujeres tomen conciencia y estén en constante revisión para detectar a tiempo este mal.

El DIF Monclova a cargo de Pamela Garanzuay de Paredes, junto a los médicos Arsenio Villarreal; radiólogo y Fernando Escobedo; patólogo, ofrecerán estudios de mamografía y Papanicolaou a precios accesibles a fin de que muchas mujeres puedan prevenir y cuidar de su salud.

El DIF cubrirá una arte del estudio.

El estudio de mamografía 450 pesos, pero el DIF estará solventando 250 pesos, por lo que tendrá un costo de $200.00 en la clínica del doctor Arsenio Villarreal Teran, en col. Tecnológico, Calle Acereros 1115, previa cita.

Mientras que el estudio de Papanicolaou tiene u costo de 150 pesos, pero gracias a la intervención del DIF tendrá un costo de $100.00, en hospital DIF Monclova, en un horario de 10 de la mañana a 12:30 del mediodía.

“Queremos hacer la invitación a las mujeres para que aprovechen, es para todas pero especialmente para quienes tienen más de 40 años o que tuvieron algún familiar con cáncer, es importante la detención oportuna”, comentó la presidenta del DIF.

El cáncer de mama es el primer causante de muerte en la mujer, por ello la importancia de revisarse y hoy DIF trae para las mujeres dicho beneficio.