Concluyen clases este 3 de julio

MONCLOVA., COAHUILA.-Será hasta el próximo 3 de julio que concluirán las clases en línea para los estudiantes de nivel básico, así se dio a conocer por medio de la Secretaría de Educación Pública, solicitando a los padres de familia que se pongan de acuerdo con los docentes para que sus hijos lleven las clases por medio de plataforma por lo que resta del ciclo escolar.

Félix Alejandro Rodríguez Ramos, titular de Servicios Educativos dijo que aún quedan enseñanzas que impartir en todos los grados de este ciclo escolar, por lo que es necesario que los alumnos sigan las clases en línea a partir de este lunes en los horarios que pactaron con docentes y directivos de cada uno de los planteles.

Mencionó que si bien las calificaciones ya están en el portal, es necesario que los estudiantes concluyan el programa educativo de este grado, por lo que se debe cumplir con la atención de las clases en línea por lo que resta del ciclo escolar.

Dijo que el 3 de julio saldrán de vacaciones un aproximado de 78 mil 500 estudiantes de nivel básico pertenecientes a 408 planteles educativos y un total de 5 mil 200 docentes, sin embargo aún no se establece la fecha de inicio del próximo ciclo escolar, por lo que los padres de familia deben estar atentos a las redes sociales donde se dará a conocer este dato.