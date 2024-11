Confían en que Sheinbaum reactive AHMSA.

Representantes de la Iniciativa Privada confían que la Presidenta de la República cumpla su compromiso con la región Centro y apoye en la reactivación de Altos Hornos de México y la recuperación de las fuentes de empleo, sino es a través de la requisa, que dé facilidades para la venta.

Tras la quiebra de AHMSA, el futuro de la acerera se mantiene incierto, lo que ha permitido una serie de especulaciones sobre la venta, la expropiación por parte del Gobierno Federal, entre otros temas.

Eugenio Williamson Yribarren, ex Presidente de la Cámara de la Industria de Construcción (CMIC) señaló que si el Gobierno Federal no puede entrar al rescate de AHMSA dentro del proceso de quiebra y no puede asumir el control de la misma, confía que la Presidenta de la República apoye para su venta.

Confía que la Presidenta Claudia Sheinbaum cumpla con el compromiso que realizó con la gente y que apoye en la recuperación, y dar todas las facilidades con el pago de impuestos, de la Comisión Federal de Electricidad, PEMEX, todo el cargo fiscal, que representa una fuerte carga impositiva.

Indicó que de brindarse este apoyo, generará un mayor interés entre los inversionistas de adquirir la empresa, y reactivarla, aunque sea en algunos departamentos.

Señaló que todo es cuestión de voluntad y si la Presidenta tiene voluntad, la empresa va a volver a funcionar, sin importar las trabas que se pudieran poner, lo cual se demostró en la pasada administración, en donde se concretó el proyecto del Tren Maya, que en temas de permisos y trámites debería tardar por lo menos 30 años.