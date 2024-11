La vinculan acusada de posesión de drogas.

Por el delito de posesión Sonia "N" fue vinculada a proceso y aunque lo marca la ley, no se le permitió pagar una multa para obtener una salida alterna.

Fue el 7 de julio del presente cerca de las 14:00 horas que los elementos de la Policía de Acción y Reacción vieron a una mujer que les hacía señas, les informó que estuvo a punto de ser chocada por un vehículo Sedán Mazda de color gris con luces de policía que circulaba a exceso de velocidad por la Calle 16 en la colonia Emiliano Zapata.

Cuando se acercaron al coche, el conductor trató de darse a la fuga, cerrándole el paso sobre la misma esquina con Primero de Mayo. Portaba un chaleco táctico con la leyenda de policía y de forma agresiva les preguntó a los agentes "qué es lo que quieren, yo soy un oficial de la Policía Estatal, así que no tienen por qué detenerme".

Fue cuando estuvieron a punto de arrestarlo que trató de escapar corriendo, sus acompañantes Sonia y Ruth Adriana "N" trataron de hacer lo mismo sin éxito, los oficiales alcanzaron a ver que una trató de esconder una bolsa en el asiento trasero del coche.

A Sonia "N", le fueron asegurado 31 mil 550 miligramos de metanfetaminas, mientras que, a Ruth Adriana, le encontraron 33 mil 20 miligramos de la misma sustancia, siendo ambas acusadas por el delito de posesión simple de narcóticos.

En el caso de Javier "N", le fue asegurado el chaleco balístico, una credencial falsa de la Policía Municipal, 19 billetes apócrifos de 500 pesos, una bolsa con 185 gramos de mariguana, y el vehículo luces en la parte delantera.

Las dos mujeres recuperaron su libertad, con la única obligación de ir a firmar de manera periódica y presentarse en la próxima audiencia, pero en el caso de Javier "N", se le impuso la medida cautelar de la prisión preventiva, al apercibírsele tres cargos diferentes.

Ayer se retomó la audiencia bajo la causa penal 694/2024 en el que el abogado de Sonia intentó llegar a una salida alterna que implicaba pagar una multa, a lo cual se opuso el Ministerio Público, quien señaló que iba a pedir que se le reclasificara el delito y por eso no se le debía autorizar.

A esto, el juez no le autorizó el pago de la multa, a pesar que está estipulado en la ley y que desde la primera audiencia no fue vinculada a proceso por otros delitos al no comprobársele.

