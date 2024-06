Confían pacientes en buen servicio de hemodiálisis

Confían pacientes de hemodiálisis que seguirán teniendo una buena atención por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esto tras darse a conocer el cambio de proveedor en el servicio.

Se dio a conocer que el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en el estado determinó cambiar de proveedor para el servicio extramuros de hemodiálisis a derechohabientes, lo que tendrá efecto a partir del 1 de julio, por lo que, para sustituir el servicio, el IMSS Coahuila ha contratado a otros proveedores que cumplen con los requisitos para que sus derechohabientes cuenten con una atención adecuada y de calidad.

Al respecto, los pacientes que requieren este servicio indicaron que los siguen atendiendo bien y el instituto les cubre las necesidades como son los traslados a otras ciudades, por lo que esperan que esto continúe de la misma forma con el cambio de proveedores anunciado.

"No hemos tenido detalles fuertes, estamos bien con el acondicionamiento que hicieron sobre el bulevar Harold R. Pape desde el año de la pandemia, nosotros no sabemos qué tipo de convenios hacen solo queremos que tengan con tiempo todas las máquinas y que no se atrasen las hemodiálisis".

Por otra parte otra derechohabientes mencionó que la han atendido muy bien en el Seguro Social, anteriormente tuvieron un detalle con el transporte pero eso se normalizó hace meses. "Solo fue lo de la ambulancia pero después de eso todo normal gracias a Dios, no tenemos ninguna queja"