Confirma Inmagusa reajuste

El sindicato de Maxion-Inmagusa confirmó el despido de 280 trabajadores, cifra que pudo ser mucho mayor pero se contuvo gracias a una estrategia sindical.

Así lo señaló el Sindicato Nacional de la Industria Automotriz de la República Mexicana adherido a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes.

Alfredo Marines, Secretario de Trabajo indicó que sostuvo diversas negociaciones con la parte patronal para evitar el despido masivo de obreros y al mismo tiempo mantener la fuente de empleo.

Directivos de la industria informaron que los dos principales clientes de Maxion Inmagusa, Navistar y Daimler, en Estados Unidos, redujeron 13% su producción para el último trimestre de 2019.

Además proyectaron una producción un 20 por ciento menor para iniciar el 2020, como medida de austeridad ante la contracción del mercado automotriz.

Esta disminución impacta en la producción diaria de la empresa Maxion, fabricante de largueros y chasises para camionetas y camiones instalada en Castaños.

El Sindicato de la Industria Automotriz intervino ante las gerencias de Recursos Humanos y de Estrategia Laboral, para solicitar un recorte menor al inicialmente proyectado, y garantías labores superiores a quienes salieran en el reajuste de personal, sostuvo Marines.

Los trabajadores serán finiquitados con los 90 días que marca la ley, pero con una indemnización de 20 días de salario por año laborado, monto superior al establecido por la reglamentación legal para despidos.

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Maxion Inmagusa cuenta con un instituto de educación, un plantel escolar con un alto nivel académico al que los hijos de los trabajadores tienen acceso mediante becas de cierto porcentaje. Los obreros y empleados que tienen hijos estudiantes en dicho plantel, podrán mantener a estos ahí aún y cuando sean reajustados.

El dirigente del sindicato explicó que pese a que la reducción en las plantas de Navistar y Daimler reducirán su producción en un 20 por ciento, y la representación sindical logró que el recorte de personal en Maxion Inmagusa sea de sólo un 12 por ciento.