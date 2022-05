Confirman llegada de nuevas empresas

En próximos días se dará a conocer una buena noticia por parte de autoridades estatales, Alejandro Loya; presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación señaló que ya se confirmó la llegada de empresas y la ampliación de empresas ya existentes.

"Son tres empresas y por lo menos dos ampliaciones de empresas ya establecidas, no puedo pasar la información, vamos a aguantar un poquito más, pero pronto autoridades estatales darán un anuncio, esta información me la pasaron restringidas no tengo nombres, fechas ni inversión, pero primero Dios aprender la veladora", comentó.

Dijo que estas generarán nuevos empleos, comentó que hay que estar atentos para recibir esta información, pero desde antes de la revocación el mandato se rumoraba la llegada de nuevas empresas a la Región Centro, por lo que empresarios mencionaron que esperan que no les den más largas al asunto.

Comentó que es una noticia positiva, el hecho de que ya estén confirmadas y que en poco tiempo el Gobierno del Estado de a conocer sobre esto, por lo pronto aunque la información esté incompleta, señaló que son muy buenas noticias.