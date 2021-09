Conquista televisa niño monclovense

Mariano Soria Salgado de 6 años de edad es un pequeño Monclovense que a su corta edad ha conquistado a productores de Televisa, tanto que está por grabar una serie de comedia junto a Albertano.

La serie se estrenará en el mes de febrero del próximo año y se transmitirá por el Canal de las Estrellas los domingos por la tarde. Su personaje será amigo de Albertano y hablarán con acento chilango.

¡Qué onda carnaaaal! señaló Mariano, desde los 4 años de edad sus padres notaron que aunque Mariano era normal, rebasaba los estándares de cualquier niño de su edad, además le gustaba mucho cantar.

La gente empezó a notar la chispa que lo hacía diferente al resto de los niños, se aprende muy rápido los diálogos, es muy inteligente, se divierte, lo disfruta, es empático, cariñoso, sensible, pero sobre todo muy atento.

No saben porque es así, sus padres son serios por lo que desconocen porque el mayor de sus dos hijos, es tan extrovertido, cuando van a algún lugar le dice a los desconocidos, "¿Qué tal buenas tardes, señorita yo soy Mariano y tú cómo te llamas?

Cuando Mariano estaba en el vientre de su madre Gabriela Salgado, su papá Mario Soria le cantaba mucho y tocaba la guitarra, tal vez por eso su forma de ser. Sus padres están dispuestos a seguir apoyándolo.

TRAYECTORIA ARTÍSTICA.

Le gusta el beisbol, narraba pedacitos de juego de beisbol de Los Acereros, sus padres vieron la convocatoria para el casting de Pequeños Gigantes de Monterrey, Nuevo León y lo llevaron, narrando beisbol pasó dos filtros, de ahí se fue a la Ciudad de México y le pidieron que preparara algo de futbol.

Estuvo en la Casa de Pequeños Gigantes durante un mes y medio, grabó tres programas pero se suspendieron las grabaciones a causa de la pandemia y no se retomaron.

Salió la convocatoria para ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) Infantil, donde ya tiene un año estudiando en línea con maestros actores y actrices de Televisa, cuando sea presencial tendrán que mudarse de ciudad.

"Estoy estudiando, actuación, canto, deporte, baile, además de improvisación y otra clase que no me acuerdo que es, me gusta mucho ir, mucho, no me canso, me gusta un chorro", comentó el pequeño Mariano.

Después estuvo en Teletón 2020, luego lo invitaron a un casting para una serie con Albertano, su padre lo llevó, varias semanas después les dieron la noticia, Mariano había sido seleccionado, el único inconveniente era que había mucha distancia entre Monclova y Ciudad de México pero sus padres decidieron apoyarlo.

En junio grabó el capítulo piloto con Albertano y los demás actores, grabarán 11 capítulos más, se irán el 04 de octubre a la Ciudad de México y regresará hasta el 15 de diciembre, la serie se estrenará en el mes de febrero y se transmitirá por el Canal de las Estrellas los domingos por la tarde.

Posteriormente hizo un capítulo del programa La Rosa de Guadalupe, donde se divirtió mucho, además lo invitaron formar parte del elenco de una telenovela con David Cepeda y Susana González dónde sería el protagónico infantil, hijo de David Cepeda.

Empezaban a grabar en agosto, eran 80 capítulos y terminaban en enero y no se acomodaron las fechas para no empalmarse con la serie.

Conocí Ariel Miramontes en persona, Carlos Riveras a quien admira cómo canta y a Albertano por su forma de actuar, además de David Cepeda a quien le dijo, "Todos mis amigos de Monclova te mandan saludos" y a Albertano a quien admira pro ser un personaje gracioso.

"Siempre mis papás me dice, diviértete échale ganas, disfrútalo y yo les hago caso", comentó.