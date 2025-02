Considera Nemak irse a EU

Ciudad de México.– Ante la amenaza de posibles aranceles por parte del gobierno de Donald Trump, Nemak –especializada en la producción de componentes de aluminio para motores de combustión interna y eléctricos, así como estructuras y chasis– analizará la viabilidad de trasladar parte de su producción de México a Estados Unidos "sólo si hace sentido económico hacerlo".

Durante la conferencia con analistas para presentar los resultados financieros de cierre de 2024, Armando Tamez, director general de Nemak, señaló que la empresa no anticipa un impacto negativo inmediato por los supuestos aranceles, dado que persisten negociaciones entre ambos países. Sin embargo, en un escenario menos favorable, Nemak evaluaría ajustar sus capacidades, siempre que el costo de producción resulte rentable.

"Tenemos capacidad limitada en EU para producir piezas adicionales, pero si tuviéramos que mover cualquier volumen de nuestra capacidad en México a EU, tendría que justificarlo un análisis de costo-beneficio. Hacer negocios en Estados Unidos es más costoso que en México, así que fijaríamos el precio de los productos en consecuencia", enfatizó Tamez.

Fabricación y clientes

Nemak es la única compañía independiente que produce culatas y bloques de motor para el mercado americano, tanto en motores de combustión interna como en eléctricos. Tamez recordó que toda la producción destinada a clientes en México se realiza localmente, mientras que son las propias armadoras —General Motors, Ford, Audi, BMW, Nissan, Stellantis, Mercedes-Benz y Kia, entre otras— quienes exportan los componentes a sus plantas en Estados Unidos u otras regiones.

"No vemos un efecto potencial negativo incluso si se llegaran a imponer aranceles; hemos hablado con nuestros clientes y no vamos a absorber un aumento de costos que no esté contemplado en los contratos. Hasta el momento, no existe desventaja para Nemak", subrayó.

Opciones de capacidad en EU

Nemak cuenta con seis plantas en Estados Unidos —en Tennessee, Kentucky, Alabama y Wisconsin— que podrían asumir parte de la producción si la situación lo requiriera. Aun así, Tamez consideró que probablemente sería más económico pagar aranceles que asumir el costo de trasladar todo el proceso productivo.

"Trasladar la producción de México a EU implicaría una gran inversión adicional de capital. México exporta 115 mil millones de dólares en repuestos automotrices y la mayoría de las compañías establecidas son de origen estadounidense, de modo que el impacto sería enorme para la industria entera", finalizó.