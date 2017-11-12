Consigue Coahuila presupuesto histórico

Con un presupuesto histórico para Coahuila de 47 mil millones de pesos, las y los diputados federales de bancada priista lograron cumplir a los ciudadanos con más recursos en todos los rubros para ofrecerles una mejor calidad de vida.

Lupita Oyervides Valdez, diputada federal por el tercer distrito, comentó que luego de una intensa pero productiva gestión ante la cámara de la unión de 43 mil millones de pesos que se autorizó el año pasado hoy se logró un aumento de 4 mil millones de pesos más, dando como resultado un total de 47 mil millones de pesos.

“Estamos hablando del presupuesto más alto de la historia de Coahuila que han gestionado los diputados federales de Coahuila, me siento orgullosa de formar parte de la bancada priista, dando resultados a los ciudadanos, y damos respuesta a nuestro compromiso” indicó.

“Este aumento nos da una certeza que a Coahuila y a los municipios le va a ir muy bien pues hoy los Alcaldes Electos tendrán un 12 % más en las participaciones, por lo que tendrán recurso suficiente y desahogado para cumplir con los diversos compromisos y continuar con la seguridad y mantener La Paz que es uno de los temas principales en el estados y ciudadanos” comentó

La diputada federal por el 03 Distrito explicó que el recurso ya está etiquetado y publicado en el periódico oficial, esto quiere decir que los programas federales como: Hábitat, Copladem, Rescate de Espacios Públicos, APASSO, Vivienda, entre otros más son programas que están fondeados al 100 % para que los alcaldes puedan entrar con la cantidad y proyectos que desean.

“Un detalle que doy, es la garantía que en el IMSS habrá una remodelación en la sala de urgencias, terapia intensiva y aérea general de la Clínica 7 de Monclova, esto son hechos y no solo palabras ya que está publicado en el PEF, empeñé mi palabra y hoy con gusto estamos cumpliendo , recalcó

Oyervides Valdez , dijo además que ya se tuvo acercamiento con todos los alcaldes electos de su tercer distrito, “ cuando digo todos me refiero a todos sin importar los colores, ante el beneficio de nuestras ciudades el objetivo es el mismo, estos tiempos requieren de civilidad política” comentó que así lograron un mejor proyecto y un buen diagnóstico que permitirá que a Monclova y a los once municipios más de su distrito se garantice a los ciudadanos que va a ver un crecimiento.