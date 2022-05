Consterna a Monclova muerte de Oscar

MONCLOVA, COAHUILA. – A través de redes sociales, los monclovenses demostraron su solidaridad y externaron sus condolencias a los familiares del joven Oscar de la Cruz López, quien a los 21 años falleció a consecuencia de las complicaciones de la leucemia.

Tras la difusión de la noticia del fallecimiento de la joven promesa del basquetbol de Monclova, las redes sociales registraron miles de reacciones e interacciones y en forma espontanea enviaron decenas de mensajes de solidaridad, cariño, condolencias y de pésame para los familiares y amigos de Oscar de la Cruz.

Con sencillas frases como "Descanse en paz", "Mucha fortaleza para toda su familia", "D.E.P MI MAS SINCERO PESAME PARA TODA SU FAMILIA D.E.P Y BRILLE PARA EL LA LUZ PERPETUA D.E.P" y "QDEP y luzca la luz eterna para él y mucha fortaleza y consuelo para su familia", se pudieron leer a través del Facebook.

Desde la noche de ayer, su novia Denisse Segura, le dedicó un emotivo mensaje que publicó en su cuenta de Facebook, donde expresaba el dolor que tenía al perder al amor de su vida.

"No hay palabras para expresar lo que siento en estos momentos. No logro entender porque me duro tan poquito el amor de mi vida, siempre te recordaré con esa sonrisa, con tus chistes difíciles que no entendía y me tenías que explicar, con tus mil maneras diferentes de hacerme la más feliz, con tu gran ánimo día a día para salir adelante.

Se que en el cielo tendré mi enorme ángel que me cuidará día y noche, y que me darás mucha fuerza para vivir día a día; pero me dejas un vacío muy grande corazón.

Te amo con todo mi corazón y te voy a extrañar muchísimo. Descansa en paz amor, vuela alto. "

Oscar de la Cruz López, falleció ayer, luego de luchar contra la leucemia durante más de un mes, a pesar de su corta existencia, fue un gran ejemplo de disciplina, perseverancia y dedicación en su formación universitaria, tanto académica como deportiva.