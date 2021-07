Construyen cuarto para Juan Manuel.

La construcción del cuarto para el hombre que estaba atado con una cadena en el patio de un domicilio ya tiene mucho avance, esto ha sido gracias al apoyo de la Fundación de Recuperación Integral para Adolescentes y Adultos que preside Diana Salazar bajo el patrocinio de Arturo Hernández "El Paisano".

Como se recordará Juan Manuel "El Cerillito" tiene un problema mental y esto es a raíz de que desde muy pequeño empezó a consumir sustancias tóxicas, actualmente no puede valerse por sí mismo y tiene que medicarse, su madre era el único que lo veía, pero murió hace 3 meses y de su madre nada se sabe.

María Isabel Martínez Robles, es la tía de Juan Manuel, quien lo cuida, señaló que con los dos mil pesos que recibió de RIAA, fue y compró 150 blocks, ella tenía 500 pesos y compró cemento, solo hizo falta la varilla pero afortunadamente consiguieron.

El lugar en donde estaba Juan Manuel "El Cerillito" ya tenía el piso, por lo que solo fue necesario levantar las paredes y se hizo en menos de un día.

"Ya lo tienen bien avanzado gracias a Dios, ojalá que lo terminen pronto para que "Jona" pueda estar ahí y ya no se salga, que ya no se pierda", comentó la tía, lo anterior luego de que el personal del DIF recomendara a la familia a no amarrarlo con la cadena, las consecuencias fueron lamentables pues "El Cerillito" se perdió durante algunas horas.

Afortunadamente fue encontrado sano y salvo, pues en ocasiones lo han encontrado golpeado donde la gente que no lo conoce, lo golpea pensando en que su intención era mala.

Ahora se necesita de una puerta y una ventana para colocarlos en el cuarto en el que el joven podrá estar cómodo, sin problema alguno, por lo que los interesados en apoyar pueden comunicarse al 8661767480 y 8662074015.