Contará Mall con un Merco y pista de hielo

Monclova, Coahuila.- El primer “mall” que abrirá en Monclova el próximo 15 de noviembre, además de contar con 14 salas de Cinépolis, de las cuales cuatro serán VIP, tendrá una pista de hielo y un supermercado de inversión local de alta categoría.

César Menchaca, regidor encargado de la cartera de Fomento Económico, informó que de los 184 locales disponibles ya se rentaron 118, por lo que se estima generar 2 mil empleos directos.

César Menchaca dio a conocer que los propietarios de la cadena comercial se comprometieron a instalar una tienda de categoría “plus” que estará a la altura de Walmart y HEB.

El área de “food court” o “zona de comidas” fue el más solicitado y todos los espacios se rentaron. Asimismo el centro comercial está por firmar con una empresa foránea para la instalación de una pista de hielo que se ubicará a un costado del área de juegos infantiles.

Las tiendas y negocios ya autorizados son Liverpool, Cimaco, Woolworth, Merco, Suburbia y Cinépolis. Los que están en negociación y por firmar son InnovaSport, Coppel, Banregio, Bancomer, mueblería Gala, Cuidado con el Perro, entre otros.

El regidor espera que en los próximos cuatro meses se ocupen los espacios disponibles y concluyan los procesos de negociación.

MERCO

En cuanto a Merco que será el supermercado del mall “Paseo Monclova”, César Menchaca dio a conocer que los propietarios de la cadena comercial se comprometieron a instalar una tienda de categoría “plus” que estará a la altura de Walmart y HEB para competir con variedad de productos de excelente calidad.

“Hay que reconocer que el mall le está apostando a la inversión local, no hay que juzgar y tenemos que darle la oportunidad a Merco porque viene con una gran tienda para ofrecerle lo mejor a los clientes”, señaló Menchaca, ya que los ciudadanos han criticado la instalación de este supermercado en lugar de otras del mismo ramo extranjeras.