Continúa suspensión de labores en el juzgado

La suspensión de labores en el Juzgado Cuarto de Distrito en Monclova continúa hasta el próximo 28 de octubre, pero se reanudarán bajo protesta, según anunció la jueza María Inés Compean.

La jueza destacó que la suspensión no implica abandonar la labor de concienciación y pedir apoyo ciudadano, y calificó la situación como una crisis constitucional. "Eso no implica que vamos a dejar la labor de concientización y de pedir el apoyo a la ciudadanía y poner énfasis en esta situación, que él no obedecer suspensiones es una crisis constitucional", afirmó.

"El 28 de octubre con la precisión de que se continua en apoyo a los trabajadores en su movimiento, pero a raves de otras formas de protesta".

La crisis se debe a la desobediencia a suspensiones y se encuentra en espera de las resoluciones de los juicios de amparo. La jueza enfatizó la importancia de resolver estos juicios para restaurar el orden constitucional. Las actividades se reanudarán bajo protesta el 28 de octubre, mientras tanto, la jueza seguirá buscando apoyo ciudadano y concienciando sobre la situación.