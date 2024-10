Perdió pierna en accidente y nadie responde

Denuncian nulo actuar a un agente del Ministerio Pública ya que tras tres años del accidente que le provocó perder una pierna a María Guadalupe "N", no se ha hecho justicia por el delito de lesiones culposas y cubrir el gasto de la prótesis que requiere.

Los hechos ocurrieron el 24 de agosto del 2021 a las 16:00 horas en la calle De la Fuente y San Miguel de la Zona Centro de Monclova, cuando los vehículos, una camioneta tipo Cheyenne de color roja le quito el derecho de vía a la camioneta color gris tipo traker se impactaron.

La camioneta gris era conducida por Elvira Liliana, tras el choque la unidad fue aventada contra dos señoras a que estaban esperando cruzar la calle de sur a norte, lesionando a Claudia "N" y María Guadalupe "N".

La abogada de la víctima, Rosario Rocha mencionó que se tienen una inactividad por parte del Ministerio Público para poder iniciar el proceso y formular imputación o solicitar una orden de aprensión en contra del imputado.

"Desafortunadamente las personas resuelven en el momento en que están detenidos, una vez que se les otorga su libertad es difícil que se puedan iniciar los procedimientos, desafortunadamente quien la lleva son las víctimas para poder obtener la reparación del daño"

Señaló que no se ha hecho la audiencia de formulación de imputación y en su momento solicitar que la persona se decrete sustraída de la justicia en caso de no asistir. Ayer asistió a una audiencia, pero el responsable no se ha encontrado en el domicilio que se dijo y la representación social no ha querido pedir una orden de aprensión.

"Es una persona que tenía un seguro y desafortunadamente ofreció datos falsos, a sabiendas de esto, el agente no solicitó dichas acciones. Vamos a seguir con un juicio de garantías que sería un amparo y una queja que ya está presentada ante la Comisión de Derechos Humanos".