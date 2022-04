Contrata AHMSA a hijos de trabajadores

Se dio el ingreso a hijos de trabajadores de la Sección 288 dentro de la contratación que dio AHMSA a finales de marzo, cumpliendo con el compromiso que se había establecido con los representantes sindicales.

Dentro de los 43 trabajadores de compañías que fueron contratados por la empresa acerera, el pasado 30 de marzo, se incluyeron hijos de obreros que estaban pendientes por ingresar desde el mes de octubre.

Los obreros que fueron contratados y fueron adheridos a la Sección 288 no son trabajadores de compañías externas, si no hijos de trabajadores, que fueron seleccionados a través de los listados y cumpliendo con los criterios, de ser hijos directos de algún obrero que aún no haya metido algún familiar, principalmente.

En esta ocasión se revisó el listado, por representantes del Comité Local y Nacional, además de la empresa, a fin de garantizar que se cumpla con los lineamientos y que no se incurra en ninguna irregularidad como se dio anteriormente.

Y es que recordar que durante el mes de noviembre se suspendió la contratación de los 43 obreros en la Sección 288 debido a que se incluyeron personas que no eran hijos directos o eran personas que ya habían metido a algún hijo.

Se indicó que la empresa cumplió con el compromiso con el sindicato en otorgar estos 43 espacios para los obreros, esto después de la contratación que se dio de trabajadores de las compañías, de outsourcing, en cumplimiento de la ley, respetando los espacios que dieron para hijos de trabajadores.