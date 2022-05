Contratarán a personal sin documentación

Mario Dante Galindo; líder de la CTM Frontera, dio a conocer que están afinando un programa llamado "Fast-Track de contrataciones" entre la organización sindical y las empresas socialmente responsable, con el fin de que quien busca empleo pueda obtenerlo aunque en un primer momento no cuente con los documentos necesarios para su contratación.

Estuvo presente en la Feria del Empleo, señaló que es un gusto que el Gobierno del Estado acerque a departamentos de Recursos Humano de estas empresas, esta afluencia de gente indican que sí hay personas con necesidades de empleo.

Indicó que la bolsa de trabajo está abierta y es el momento de decirle que hay buenas oportunidades, con buenos salarios y prestaciones, además se establece un "Fast-Track de Contrataciones".

Dijo que a veces el candidato pierde interés para poder tener un empleo, se tiene que entender que se deben dar facilidad para que la gente que busca empleo lo encuentre rápido, que entre con requisitos mínimos y durante su proceso de contratación vaya cumpliendo con el resto de los requisitos.

Lo anterior habla de una cultura laboral, explicó que se trata de que sí el candidato no lleva requisitos como documentos, durante el proceso él irá cubriendo las necesidades.

Los documentos con los que más batallan los trabajadores son los del SAT actas de nacimientos, credenciales de elector, que a veces no lo traen no le toman importancia, es un proceso que lleva varios días, 15, 20 o más dúas y si no se tiene ese documento, no pueden entrar a una empresa.

Con el Fast-Track de contratación inmediata permite que el candidato no se desilusione, que vea acción de organizaciones sindicales y empresas socialmente responsables.