Contrato no aplicará para liquidar a obreros

MONCLOVA; COAH.-Los trabajadores de Altos Hornos de México están amenazando con un estallido social si no se les paga según el contrato colectivo de trabajo. En una entrevista con Alfredo Saavedra, informo que no aceptaran el pago de sus salarios según la ley, ya que consideran que esto no refleja el valor de su trabajo y dedicación a la empresa.

Para la próxima semana se tiene contemplado una reunión en la Ciudad de México con representantes del gobierno federal, incluyendo a Alfonso Ramírez Cuellar, para solicitar que se tome en cuenta a los trabajadores en las negociaciones con los nuevos inversionistas interesados en comprar la empresa.

Cabe recordar que el síndico Víctor Manuel Aguilera informo en entrevista a Periódico la Voz que de acuerdo al artículo 123 de la constitución establece que se tendrá que pagar la indemnización y hasta un año de salarios caídos.

Tres meses de indemnización, 12 meses de salarios caídos, prima de antigüedad de 12 días por año, a quienes tengan más de 15 años laborando aguinaldo y vacaciones es lo que se tendría que pagar si es que alcanza, depende de la venta de la empresa.

La situación es tensa y podría tener consecuencias graves si no se llega a un acuerdo. Los trabajadores están dispuestos a tomar medidas para defender sus intereses y asegurarse de que se les trate con justicia.