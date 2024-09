Convocan a paro nacional

Monclova se suma a la convocatoria para realizar este miércoles un paro nacional, en contra de los cambios que se pretenden realizar en la Reforma al Poder Judicial, en el que piden no trabajar, ni comprar nada durante 24 horas.

El día de ayer aparecieron en el monumento a Francisco I. Madero ubicado sobre el bulevar Pape, mantas alusivas al movimiento que se realiza a nivel nacional y que se difunde a través de diferentes plataformas.

En esta manta se convoca a realizar este miércoles 4 de septiembre un "paro nacional total", con el que se convoca a la ciudadanía a sumarse en contra de la Reforma al Poder Judicial y se pide que se sumen a la defensa del PJF y los organismos autónomos.

Con la leyenda "Ciudadanos, México te necesita, todos por la defensa del Poder Judicial de la Federación, No a la Reforma Judicial", se colocaron las mantas en esta ciudad durante el día de ayer.

De acuerdo con la información, con este movimiento se pide a la población, no pagar ningún servicio (agua, luz, teléfono, cable, etc), no comprar nada, no ir a trabajar, no cargar gasolina, no acudir a instituciones médicas, con el fin de paralizar por 24 horas, al país.

Todo esto en rechazo a la Reforma del Poder Judicial que se prevé se analice esta semana con la entrada de los nuevos legisladores.

Al respecto el Secretario del Juzgado Cuarto Cristian González de la Fuente, se deslindó de la manta que se colocó este fin de semana y del movimiento que se está convocando a nivel nacional y dijo que esto es parte del apoyo de los diversos sectores de la población, quienes están en contra de la reforma.

Señaló que ellos continúan con el movimiento con el paro de labores, en el que únicamente atienden los casos urgentes, y en caso de intensificar las acciones, se dará a conocer a través de los canales conducentes.