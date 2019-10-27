Creando guiones para Netflix

Ofreció la guionista Itzel Lara una conferencia audiovisual sobre escritura de guiones para series dentro de la Feria del Libro Monclova 2019, la joven ha trabajado en la serie de Netflix “Colosio” la cual le dio un gran aprendizaje.

Itzel lleva en la industria desde el 2013, ha trabajado en televisión con “La Bandida”, serie original de la vida de Graciela Olmos. Para el 2020 saldrá su segunda película con el director Alejandro Guzmán y está en proyecto de otra con el actor Humberto Busto y estrenará una obra de teatro basada en la vida de George Meliés.

La mañana de ayer ofreció una conferencia sobre escritura de guiones a alumnos de la Universidad Autónoma del Noreste y público en general, algunos de los temas que vio fue la presentación de la “Bibila”, que son los datos importantes del proyecto para el productor como el público al que va dirigido, capítulos y su duración, sinopsis y perfil del personaje.

También explicó las dificultades que tienen los guionistas para trabajar con el productor o bien, el que la seria parezca realizada por una sola mente cuando en realidad son dos o más personas las involucradas.

A los jóvenes que desean dedicarse al guionismo, expresó que es una decisión en solitario, pero si se tiene decisión y voluntad como talento, hace la diferencia. Más que ganar dinero, es un oficio muy dadivoso para cada persona ya que aporta vivencias y virtudes al trabajo propio.

“La historia de la literatura es la historia de las amistades, es igual en esta industria, es estar en el lugar, momento y personas correctas. Estudié con el guionista de la Jaula de Oro, el primer paso te lo da la amistad y si tienes talento te empiezan a buscar”.