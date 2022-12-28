Crearán Six Flags en Monclova

Anuncian la llegada de Six Flags a Monclova, se vislumbra su instalación en el famoso parque acuático Sofymar, las autoridades informaron que la primera piedra podrá colocarse a mediados del mes de febrero y tendrá una inversión de 400 millones de dólares.

Esto lo anunció la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y el ayuntamiento de Monclova, quienes han trabajo de la mano para solicitar que empresas se instalen en la localidad, con el fin de mejorar la economía local y atraer a turistas.

Eugenio Williamson externó que la obra tendrá una gran inversión y que esto ayudará a que las constructoras locales puedan competir para formar parte del proyecto, evitando que algunas quieran seguir laborando en otros municipios o Estados, ante las nulas obras que se tenían en la localidad.

Finalmente, el acalde Mario Dávila Delgado mencionó que se prevé que la primera piedra sea colocada en el mes de febrero y que pueda finalizar a finales del 2023, y aunque las instalaciones estarán un poco retiradas sobre la carretera 57, el municipio se encargará de brindar transportación a los monclovenses que lo requieran.