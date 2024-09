Crece incertidumbre por cierre de juzgados.

En la región crecerá incertidumbre por el aplazamiento del tema legal de Ahmsa ante los paros a nivel judicial, situación que se mira lejos de solución ante la amenaza a trabajadores de juzgados de correrlos.

Señaló así el Alcalde Mario Dávila Delgado, tras destacar que ahora a la situación de guerra entre poderes en el país, hoy se suma la desestabilidad por la investigación que se hace de las elecciones federales.

Primero, con lo judicial es un mensaje al pueblo de que en México los poderes están confrontándose y es grave.

El ejemplo que se vive en la región con Ahmsa es palpable porque ahora empresarios, trabajadores de confianza, sindicalista y proveedores seguirán en la misma situación porque no se dabe por cuánto tiempo estará parado el poder judicial.

Consideró el Alcalde que muchos mexicanos no han dimensionado la situación que vive el país y qué pasaría si el ejecutivo cumple la promesa de correr al personal del poder judicial.

Enfatizó que la historia en el mundo nos ha enseñado que cuando no hay un equilibrio de poderes las cosas no van bien, y hay varios ejemplos, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador "no queremos que en México suceda eso pero depende de los ciudadanos".

En cuanto a la desestabilidad electoral donde recientemente se han señalado irregularidades en las pasadas elecciones federales el jefe de la comuna dijo que no es comprensivo que el partido en el poder tiene el 61% de los votos a su favor con el 77% de representación.

"Algo está mal se han revisado los números, los cálculos, pero las prácticas electorales que se viven en el país, a nivel internacional a México lo ven con una incertidumbre en sus poderes, con una incertidumbre en sus elecciones, en seguridad, en su economía.