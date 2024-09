Ilegal convenio de finiquitos de AHMSA

Una bomba de tiempo amenaza los derechos laborales de los trabajadores de confianza de Altos Hornos de México (AHMSA). El abogado especialista en concurso mercantil, Héctor Garza Martínez, denuncia que los convenios recientemente firmados pueden ser inválidos debido a la falta de aval del Centro de Conciliación Federal (CCF).

Además la empresa está sumando agravio al daño al no entregar siquiera una copia de los convenios a los trabajadores, dejándolos en una situación de total vulnerabilidad. Sin un documento que respalde sus acuerdos, los trabajadores están a merced de la empresa y sin protección legal.

"Hay que advertirle a los trabajadores que no les están pagando los salarios que no les pagaron durante todo este tiempo que no trabajaron, están solo contemplando la indemnización constitucional que son 90 días y lo que corresponde a los salarios caídos, pero estos no son los salarios que se trabajaron y no se pagaron, esto es lo que van a perder, más aparte los que están en el Fondo de Ayuda Mutua" indicó.

La situación es grave y puede dejar a cientos de trabajadores sin los beneficios que les corresponden. La indemnización constitucional y los salarios caídos están en riesgo, y la empresa se lava las manos al no proporcionar una copia del convenio. La falta de transparencia y la ausencia de garantías legales ponen en peligro la estabilidad financiera de los trabajadores y sus familias.

"Si la empresa es declarada en quiebra, los convenios firmados serán inválidos y los trabajadores perderán todos sus derechos", advierte el abogado Héctor Garza Martínez, quien urge a los trabajadores a buscar asesoramiento legal para proteger sus intereses.